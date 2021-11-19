Врач объяснил, почему появляется "жирная кровь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-гематолог Павел Трахтман рассказал, почему кровь может быть "жирной". В интервью радио Sputnik он объяснил, что повышенное содержание жиров свидетельствует о нарушении обмена веществ.

По словам специалиста, такое состояние называется хилезом крови и часто наблюдается у полных людей. Из-за нарушения холестиринового обмена избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, вызывая различные заболевания.

"Наиболее известное – это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем", – пояснил Трахтман.

Однако чаще всего "жирная кровь" свидетельствует о неправильном питании, предупредил медик. Анализ может показать повышенное содержание в том случае, если человек ел жирную пищу накануне либо в целом злоупотребляет подобной едой.

"Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", – добавил специалист.

Врач-гематолог объяснил, что такое состояние крови усложняет проведение анализов и снижает точность диагнозов.

"Они будут либо плохо интерпретироваться либо, что более неприятно, давать ложные результаты. Например, большая примесь жировых частиц крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис", – отметил Трахтман.

Людям, у которых выявлен хилез крови, специалисты обычно советуют пересдать анализ. Перед лабораторным исследованием человеку предстоит отказаться от жирной пищи.

Ранее врачкардиолог клиники "Верба Майер" Юлия Кондальская рассказала, как замедлить старение. По ее мнению, для сохранения молодости организма следует избегать стресса, следить за гигиеной сна и правильно питаться.

