Врач объяснил, почему появляется "жирная кровь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-гематолог Павел Трахтман рассказал, почему кровь может быть "жирной". В интервью радио Sputnik он объяснил, что повышенное содержание жиров свидетельствует о нарушении обмена веществ.
По словам специалиста, такое состояние называется хилезом крови и часто наблюдается у полных людей. Из-за нарушения холестиринового обмена избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, вызывая различные заболевания.
"Наиболее известное – это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем", – пояснил Трахтман.
Однако чаще всего "жирная кровь" свидетельствует о неправильном питании, предупредил медик. Анализ может показать повышенное содержание в том случае, если человек ел жирную пищу накануне либо в целом злоупотребляет подобной едой.
"Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", – добавил специалист.
Врач-гематолог объяснил, что такое состояние крови усложняет проведение анализов и снижает точность диагнозов.
"Они будут либо плохо интерпретироваться либо, что более неприятно, давать ложные результаты. Например, большая примесь жировых частиц крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис", – отметил Трахтман.
Людям, у которых выявлен хилез крови, специалисты обычно советуют пересдать анализ. Перед лабораторным исследованием человеку предстоит отказаться от жирной пищи.
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