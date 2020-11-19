Милонов рассказал о своем самочувствии после заражения COVID-19

Милонов рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов рассказал о том, как он себя чувствует после заражения коронавирусом.

Парламентарий рассказал, что в последние две недели участвовал в интенсивной программе, посвященной волонтерству. В частности, он навещал пациентов, которые лечились от коронавируса. По мнению Милонова, скорее всего, именно там он и подхватил инфекцию.

"Первые симптомы – это ужасно плохо, когда ты не просто заболеваешь, а очень-очень плохо заболеваешь. Сил нет, температура начинает расти, как курс доллара во время кризиса", – заявил Милонов.

Он рассказал, что в первый день температура поднялась до 39 градусов, однако впоследствии она снизилась до 38. По словам Милонова, температура у него держалась на высоком уровне на протяжении трех дней.

"Дня три она вообще не снижалась, была всегда минимум 37,5, 38, 38,5. Потом она стала появляться только по вечерам", – поделился Милонов.

По словам депутата, с появлением первых симптомов он сразу понял, что это коронавирус. После этого он сдал ПЦР-тест, который и показал положительный результат.

Милонов также рассказал, как лечится от коронавируса. По его словам, он сразу выключил все ресурсы в интернете, которые дают рекомендации из области народной медицины.

"Есть схема лечения. Для тех, у кого нет пневмонии, это одна схема, с пневмонией эту схему уже врачи выбирают. Поскольку у меня температура была несколько дней, мне назначили антибиотики. Плюс еще всякие разные антикоагулянты", – рассказал Милонов.

Он отметил, что сейчас важно следить за своими легкими. Депутат рассказал, что многие его друзья, оказавшиеся в больнице с поражением органов, даже не подозревали об этом.

О том, что Милонов заболел коронавирусом, стало известно 18 ноября. Сообщалось, что депутат исключил контакты с другими людьми шесть дней назад.