Милонов рассказал о своем самочувствии после заражения COVID-19

Милонов рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов рассказал о том, как он себя чувствует после заражения коронавирусом.
Парламентарий рассказал, что в последние две недели участвовал в интенсивной программе, посвященной волонтерству. В частности, он навещал пациентов, которые лечились от коронавируса. По мнению Милонова, скорее всего, именно там он и подхватил инфекцию.
"Первые симптомы – это ужасно плохо, когда ты не просто заболеваешь, а очень-очень плохо заболеваешь. Сил нет, температура начинает расти, как курс доллара во время кризиса", – заявил Милонов.
Он рассказал, что в первый день температура поднялась до 39 градусов, однако впоследствии она снизилась до 38. По словам Милонова, температура у него держалась на высоком уровне на протяжении трех дней.
"Дня три она вообще не снижалась, была всегда минимум 37,5, 38, 38,5. Потом она стала появляться только по вечерам", – поделился Милонов.
По словам депутата, с появлением первых симптомов он сразу понял, что это коронавирус. После этого он сдал ПЦР-тест, который и показал положительный результат.
Милонов также рассказал, как лечится от коронавируса. По его словам, он сразу выключил все ресурсы в интернете, которые дают рекомендации из области народной медицины.
"Есть схема лечения. Для тех, у кого нет пневмонии, это одна схема, с пневмонией эту схему уже врачи выбирают. Поскольку у меня температура была несколько дней, мне назначили антибиотики. Плюс еще всякие разные антикоагулянты", – рассказал Милонов.
Он отметил, что сейчас важно следить за своими легкими. Депутат рассказал, что многие его друзья, оказавшиеся в больнице с поражением органов, даже не подозревали об этом.
О том, что Милонов заболел коронавирусом, стало известно 18 ноября. Сообщалось, что депутат исключил контакты с другими людьми шесть дней назад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: