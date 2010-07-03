День словаря учредят в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В правительство России внесено постановление об учреждении в стране Дня словаря. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на члена Совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константина Деревянко.

По его словам, памятную дату планируется установить на 22 ноября. В этот день родился российский лексикограф Владимир Даль.

"Согласно процедуре, президент Владимир Путин должен подписать указ в течение ближайших месяцев. Уже практически все согласования получены, в частности есть поддержка и от Российской академии наук", – пояснил Деревянко.

В начале ноября Владимир Путин поручил разработать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для соблюдения в государственных структурах и СМИ. Глава государства отметил, что перед ними стоит цель – это сформировать активную и целостную языковую политику, которая сохранит русский язык в России и во всем мире.

Ранее филологи назвали самые популярные слова 2019 года. Самым употребляемым словом года в русскоязычных медиа в этом году стало "пожар". Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял "протест".

По данным Государственного института русского языка имени Пушкина, в 2018 году главным словом стало "шпиль". Также очень популярными в 2018 году были слова "пенсионный", "мундиаль" и "новичок".

