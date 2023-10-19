Физиогномист объяснила, как макияж или пирсинг на лице могут менять судьбу

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Любая коррекция области лица, будь то татуаж, пирсинг или даже макияж, может повлиять на судьбу человека. Таким мнением с Москвой 24 поделилась физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, если сделать пирсинг или шраминг в области бровей, в жизни могут начать возникать конфликты, причем постоянно и буквально на ровном месте.

"Агрессия окружающих к человеку повысится: друзья будут часто заставлять нервничать, коллеги – плести интриги, соседи – делать пакости, а начальство – считать недостаточно профессиональным”, – пояснила физиогномист.

Тем, кто зарабатывает на жизнь самостоятельно, особенно нежелательно делать пирсинг и татуаж на носу, иначе это может негативно сказаться на доходе.

"Моя клиентка была успешной бизнес-вумен, но чуть не разорилась через шесть месяцев после того, как сделала пирсинг на крыльях носа. И только после того, как она от него отказалась, прибыль в бизнесе начала потихоньку расти", – рассказала Фандорина.



Ольга Фандорина физиогномист, астролог Негативно на жизни скажется и несоразмерное увеличение губ. Окружающие просто перестанут воспринимать слова человека всерьез, что разрушит эффективность его деловых коммуникаций.

Кроме того, осторожнее нужно быть с макияжем. Например, если часто делать стрелки, которые заходят высоко на верхнее веко, судьба может лишить возможности копить деньги. Особенно такой макияж вреден риелторам: сделки будут часто срываться, а доход падать, предупредила эксперт.

Ранее профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева рассказала, что в появлении родинок и шрамов на руке нет ничего фатального и они не смогут изменить судьбу. Однако это сигнализирует о том, что в определенной сфере жизни есть проблемы и на них необходимо обратить внимание.