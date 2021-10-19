Эксперт объяснил, как Росстат будет считать доходы граждан

Фото: depositphotos/mizar_219842
Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения "Опоры России" Сергей Елин объяснил, как Росстат будет считать доходы граждан. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Он пояснил, что при составлении статистики специалисты планируют учитывать несколько важных факторов, в частности наличие актива во владении.
"Эти факторы крайне важны, потому что (люди. – Прим. ред.) в абсолютно неравных условиях находятся. К примеру, пенсионер, который живет в однокомнатной квартире за пределами МКАД, и пенсионер, который живет в центре Москвы в квартире, стоимость которой может доходить до миллиона долларов", – выразил мнение эксперт.
По его словам, предугадать результаты новой статистики сложно, однако может получиться и так, что бедных окажется меньше.
Об изменениях методов оценки финансового положения россиян стало известно 19 октября. Отмечалось, что особое внимание будет уделено многодетным семьям и пожилым гражданам. Дополнительно специалисты выяснят, всем ли адресатам социальной поддержки она необходима.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: