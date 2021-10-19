Эксперт объяснил, как Росстат будет считать доходы граждан

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Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения "Опоры России" Сергей Елин объяснил, как Росстат будет считать доходы граждан. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он пояснил, что при составлении статистики специалисты планируют учитывать несколько важных факторов, в частности наличие актива во владении.

"Эти факторы крайне важны, потому что (люди. – Прим. ред.) в абсолютно неравных условиях находятся. К примеру, пенсионер, который живет в однокомнатной квартире за пределами МКАД, и пенсионер, который живет в центре Москвы в квартире, стоимость которой может доходить до миллиона долларов", – выразил мнение эксперт.

По его словам, предугадать результаты новой статистики сложно, однако может получиться и так, что бедных окажется меньше.

Об изменениях методов оценки финансового положения россиян стало известно 19 октября. Отмечалось, что особое внимание будет уделено многодетным семьям и пожилым гражданам. Дополнительно специалисты выяснят, всем ли адресатам социальной поддержки она необходима.

