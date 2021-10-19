В Минтруде рассказали о возможности получить стаж с 14 лет

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Ухаживая за пожилым человеком, подростки могут получить первый стаж. Об этом сообщается на странице министерства труда и социальной защиты РФ в Instagram.

"Уже в 14 лет подросток может заработать свой первый пенсионный стаж, ухаживая за бабушкой, дедушкой или другим человеком, которому исполнилось 80 лет", – говорится в сообщении.

Для этого человеку необходимо оформить уход в Пенсионном фонде РФ, а также быть трудоспособным, не состоять в службе занятости и не являться пенсионером.

Данные условия могут быть выполнены ребенком 14 лет с согласия родителей. Подростки с 16 лет решение могут принимать сами. При этом не будет учитываться совместное проживание пожилого человека с тем, кто о нем заботится.

"Период такого ухода будет учтен при формировании страховой пенсии в будущем, и за него будут начисляться баллы – по 1,8 за каждый год", – добавляется в сообщении.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил упростить наем подростков на отдельные виды работ. Речь идет о написании программных продуктов, фотографировании, ведении блогов, выполнении заказов в области дизайна и графики.

