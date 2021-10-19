Авиакомпании будут проверять у пассажиров наличие анкет о прибытии из-за рубежа

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Роспотребнадзор разработал порядок контроля авиакомпаниями наличия у пассажиров QR-кода, подтверждающего заполнение специальной анкеты, сообщающей о прибытии из-за рубежа. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что сейчас такую проверку проводят сотрудники Роспотребнадзора, когда пассажиры прибывают в РФ.
Заполнить анкету можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Уточняется, что Роспотребнадзор предлагает российским и иностранным авиакомпаниям провести апробацию нового способа контроля в качестве пилотного варианта в течение двух месяцев.
Разработанный ведомством документ предполагает, что сотрудники авиакомпаний будут просить гражданина РФ представить QR-код анкеты, который приходит на электронную почту после заполнения формы на госуслугах, в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту.
В случае его отсутствия пассажиру предложат заполнить анкету.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что граждане, контактировавшие с коронавирусными больными, часто нарушают режим самоизоляции, что является недопустимым в условиях текущей эпидемиологической обстановки.
Голикова призвала власти регионов и граждан внимательнее относиться к соблюдению действующих ограничительных мер.
Голикова предложила объявить нерабочие дни в России из-за COVID-19
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