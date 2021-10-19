В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 5 700 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За 24 часа в городе госпитализировали 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек. Выздоровели в городе еще 3 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 540 144.

В столице скончались 73 пациента.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом в 2 492 (7,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 8 060 752 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, на Алтае и в Магаданской области.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 015 смертей, за все время в стране умерли 225 325 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 23 426 человек, за весь период пандемии – 7 040 481.

