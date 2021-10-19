В Госдуме оценили идею бесплатного предоставления планшетов пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идея бесплатного предоставления планшетов российским пенсионерам является затратной, но интересной, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает RT.
"Идея интересная, но достаточно затратная. Если будут найдены возможности для того, чтобы по факту обращения в органы соцзащиты предоставлялось такое оборудование, позитив для граждан пенсионного возраста есть", – сказал депутат.
По словам Нилова, наличие планшетов у пожилых россиян позволит оказывать им некоторые услуги дистанционно, что поспособствует снижению распространения COVID-19 среди пенсионеров.
"Для реализации идеи необходимо принятие решения на федеральном уровне, а самое главное – определение финансирования с учетом того, что у нас есть граждане пенсионного возраста, которые проживают в сельской местности, где вообще нет интернета, и пенсионеры, которые с техникой на дистанции", – отметил Нилов.
Он подчеркнул, что таким пенсионерам будет необходимо обеспечить соответствующее обучение.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением безвозмедно предоставлять планшеты пенсионерам для выхода в интернет. В обращении Орлов подчеркнул, что пенсионеры не всегда могут позволить себе купить устройство для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи.
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