В РФ предложили безвозмездно предоставлять пенсионерам планшеты

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российским пенсионерам нужно дать возможность получить планшет для выхода в интернет на безвозмездной основе. Письмо с соответствующим предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом сообщает RT.
В обращении Орлов подчеркнул, что пенсионеры не всегда могут позволить себе купить устройство для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи.
При этом, по словам Орлова, им нужен доступ к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи к врачу. А в будущем, по словам Орлова, они смогут голосовать онлайн.
Он добавил, что в периоды эпидемий пожилые люди смогут делать покупки дистанционно, чтобы минимизировать социальные контакты.
Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому несетевые аптеки с 1 сентября 2021 года могут продавать лекарства через маркетплейсы. При этом при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в торговых точках.
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