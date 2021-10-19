Диетолог рассказала об идеальных продуктах для ужина

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Диетолог Елена Тай рассказала, что полезный ужин должен состоять из бобовых продуктов, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварения. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что горох, чечевица и фасоль содержат микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.

"Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности", – уточнила Тай.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.

Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин. В итоге в кровь не поступает глюкоза и человек снова хочет есть.

