Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке возглавил программист-аналитик 1С. Работодатели готовы платить специалистам в этой области до 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала "Работа.ру".

Как отмечается, зарплату от 200 тысяч рублей готовы платить менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте. Backend-разработчик в "Сберавто" на удаленке может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц, а зарплату до 140 тысяч рублей может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3.

До 100 тысяч рублей могут заработать на удаленке преподаватели курса UX/UI (веб) дизайна, говорится в исследовании.

Ранее опрос показал, что половина россиян счастливы из-за наличия престижной и хорошо оплачиваемой работы. 43% жителей РФ хотели бы получать в 10 раз больше своего нынешнего дохода. По их мнению, такой заработок сделает их счастливыми. 8% заявили, что для счастья им нужен минимум миллион долларов.

Среднестатистический россиянин считает зарплату в 60 тысяч рублей в месяц неплохой. При этом стать счастливыми им бы помог доход в 100–150 тысяч в месяц.

