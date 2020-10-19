Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке возглавил программист-аналитик 1С. Работодатели готовы платить специалистам в этой области до 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала "Работа.ру".
Как отмечается, зарплату от 200 тысяч рублей готовы платить менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте. Backend-разработчик в "Сберавто" на удаленке может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц, а зарплату до 140 тысяч рублей может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3.
До 100 тысяч рублей могут заработать на удаленке преподаватели курса UX/UI (веб) дизайна, говорится в исследовании.
Ранее опрос показал, что половина россиян счастливы из-за наличия престижной и хорошо оплачиваемой работы. 43% жителей РФ хотели бы получать в 10 раз больше своего нынешнего дохода. По их мнению, такой заработок сделает их счастливыми. 8% заявили, что для счастья им нужен минимум миллион долларов.
Среднестатистический россиянин считает зарплату в 60 тысяч рублей в месяц неплохой. При этом стать счастливыми им бы помог доход в 100–150 тысяч в месяц.
Почти половина россиян считают, что за удаленку надо доплачивать
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