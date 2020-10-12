Эксперты выяснили, почему россияне работают в отпуске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти половина российских туристов не работает во время отпуска, выяснил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

В опросе приняли участие более 1 700 человек. 46% респондентов отметили, что во время отпуска не занимаются рабочими вопросами. 27% подчеркнули, что это связано с желанием качественно отдохнуть. 19% опрошенных могут полностью заменить их коллеги.

А вот 41% участников сообщил, что даже в отпуске им приходится решать рабочие вопросы. 23% респондентов работают в отпуске только при острой необходимости, 14% вынуждены выполнять задачи во время поездок, еще 4% не могут отказать себе в возможности потрудиться, потому что любят все контролировать.

13% опрошенных отметили, что решение принимают в зависимости от задачи, иногда можно и отвлечься от отдыха.

Также по результатам опроса выяснилось, что мужчины чаще женщин контролируют рабочий процесс во время отпуска (6% случаев). Кроме того, сильный пол чаще работает при острой необходимости (29% против 21%). Исследование показало, что коллеги чаще заменяют во время отпуска именно женщин (22% случаев против 12%).

Ранее эксперты узнали, как часто россияне уходят в отпуск. Выяснилось, что больше половины участников исследования отдыхают раз в полгода.