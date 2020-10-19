Россиянка обнаружила пробник с розовым маслом времен СССР в духах за 150 рублей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Россиянка купила на одной из барахолок в Крыму старый деревянный флакон духов времен СССР и обнаружила в нем пробник с розовым маслом, изготовленным примерно в 70–80-х годах прошлого века. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Девушка рассказала, что пенсионер продавал свои личные вещи. Это была посуда и небольшие электроприборы. Среди них лежали три деревянных футляра с духами, из которых она выбрала один с изображением розы.

По словам россиянки, он был единственным, который не смогли открыть ни она сама, ни продавец. Каждый из трех флаконов дедушка оценил всего в 150 рублей.

Открыть крышечку деревянной емкости девушка смогла уже дома при помощи мужа. Там она нашла внутри стеклянный пробничек с оригинальной этикеткой "Розовое масло". Содержимое, которое хранилось в чьем-то серванте около полувека, оказалось коричневым и вязким, с терпким насыщенным ароматом плодов шиповника.

В США планируют создать духи с ароматом космоса. Проект имеет название Eau de Space. Руководителем компании по созданию духов стал предприниматель Мет Ричмонд. Он начал сбор средств на создание аромата на платформе Kickstarter.

По заявлению создателя, аромат будет составляться на основе воспоминаний астронавтов. Они утверждают, что запах космоса похож на смесь рома, пережаренного стейка, малины и пороха.