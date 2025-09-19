Вывезенный из Китая на борту президента мальчик доставлен в Дагестан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больного раком мальчика, которого по поручению Владимира Путина доставили из Китая в Россию, направили на лечение в детскую городскую клиническую больницу Махачкалы в Дагестане, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Врачи оказывают ребенку необходимую помощь. Его уже навестил замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев. Он ознакомился с объемом оказываемой помощи и поинтересовался, какие сложности есть у семьи пациента.

В свою очередь, главврач больницы Рафик Магомедов вместе с лечащим врачом рассказали, какие этапы медицинской поддержки получает ребенок и что еще планируется сделать.

"Сейчас все силы направлены на улучшение состояния мальчика", – добавили в Минздраве.

В начале сентября представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что россиянка отправилась со своим сыном в Китай, чтобы местные медики оказали ему помощь. Однако лечение не помогло, а состояние ребенка ухудшилось.

Женщина обратилась в посольство, которое доложило российскому лидеру о ситуации. После этого Путин распорядился предоставить спецборт отряда "Россия" для спасения ребенка.

Мальчика перевезли из Пекина в Москву, где он поступил в отделение реанимации интенсивной терапии онкоцентра имени Н. Н. Блохина. Состояние пациента оценивалось как стабильное.