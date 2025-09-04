Больной раком мальчик успешно перевезен из Пекина в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больного онкологией ребенка, для эвакуации которого Владимир Путин отправил спецборт отряда "Россия", перевезли из Пекина в Москву, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина, заведующего отделением трансплантации костного мозга Кирилла Киргизова.

По словам собеседника издания, 5-летний мальчик с диагнозом "нефробластома" поступил в отделение реанимации интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное. Врачи проводят диагностические мероприятия, после чего обсудят будущее лечение несовершеннолетнего с российскими онкоцентрами.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что россиянка со своим сыном отправилась в Китай, чтобы местные медики оказали ему помощь. Однако лечение не помогло, и состояние мальчика ухудшилось. Китайские врачи решили отправить ребенка обратно в Россию, но для этого нужно было обеспечить медоборудование и сопровождение во время перелета.

Мать обратилась в посольство, которое доложило российскому президенту о ситуации. После этого Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко направить в Китай двух врачей и предоставить самолет для спасения мальчика.