Адвокат Данильченко: отсутствие подписи на завещании может сделать его ничтожным

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Завещание может быть признано ничтожным, если в нем нет подписи или не указаны реквизиты паспорта наследодателя, рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru.

Она подчеркнула, что подпись в документе не должна быть выполнена другим лицом. В этом случае потребуется почерковедческая экспертиза, образцы подписи и почерка умершего.

Еще одна причина для признания завещания ничтожным – его составление под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. По словам адвоката, чаще всего граждане обращаются в суд, подозревая, что наследодатель не мог контролировать свои действия в момент составления завещания. Истцу нужно предоставить исчерпывающие доказательства этих фактов.

Если права или законные интересы какого-либо лица были нарушены, человек может обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным. Однако сделать это можно только после открытия наследства, добавила адвокат.

Описки в процессе составления, подписания или удостоверения завещания не являются основанием для признания его недействительным. Однако это возможно только в том случае, если суд установил, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя, отметила Данильченко.

Ранее адвокат Дмитрий Тараканов озвучил частую ошибку при вступлении в наследство. Он сообщил, что после смерти человека у его родственников есть шесть месяцев, чтобы вступить в наследство и получить его. Если упустить установленный срок, то наследникам придется обращаться в суд и восстанавливать свое право.

