В Китае пенсионерка завещала многомиллионное наследство своим собакам и кошкам – СМИ

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Жительница Китая оставила многомиллионное наследство своим собакам и кошкам, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

Сперва пенсионерка завещала 2,8 миллиона долларов своим детям, однако позже изменила свое решение, поскольку семья перестала о ней заботиться. Согласно новому завещанию, все деньги китаянки пойдут на уход за ее домашними животными и их потомством.

Закон в Китае запрещает оставлять имущество непосредственно животным, поэтому женщина назначила распорядителем своего богатства ветеринарную клинику.

При этом специалисты центра регистраций завещаний посоветовали ей назначить человека, которому она доверяет, чтобы он наблюдал за ветеринарной клиникой и обеспечением надлежащего ухода за домашними животными.

Адвокат Дмитрий Тараканов ранее рассказал, что в России после смерти человека у его родственников есть шесть месяцев, чтобы вступить в наследство и получить его. Если упустить установленный срок, то наследникам придется обращаться в суд и восстанавливать свое право. Главные претенденты – наследники первой очереди, то есть дети, супруг и родители умершего, объяснил Тараканов. Внукам и их детям наследство может перейти по праву предоставления, но если есть завещание усопшего, то им и нужно руководствоваться, уточнил адвокат.

Тараканов указал, что если родственники не успели вступить в наследство за шесть месяцев, то им не сможет помочь нотариус. Больших проблем не возникнет, если срок был упущен по уважительной причине – тяжелая болезнь наследника, беспомощное состояние, долгое отсутствие с невозможностью поддерживать связь с умершим, нахождение в местах лишения свободы. Тараканов напомнил, что непродолжительное расстройство здоровья или незнание правил вступления в наследство не являются уважительными причинами.

Также адвокат рассказал, что человек может лишиться наследства, если раньше совершал преступление против личности усопшего, и это было подтверждено. Если же наследников, как и завещания, у покойника нет, то имущество передадут государству, резюмировал он.