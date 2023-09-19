ГД приняла закон о праздновании Дня воссоединения РФ с новыми регионами

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума 19 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии сразу полностью приняла законопроект о праздновании Дня воссоединения РФ с новыми регионами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ был принят в приоритетном порядке единогласно. Таким образом, День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией будет отмечаться 30 сентября.

Соответствующий законопроект 12 сентября внес в Госдуму Владимир Путин. Он предполагает внесение изменений в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

До этого глава государства заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области называют новыми регионами РФ только условно, поскольку они исторически были частью российской территории.



В Госдуме открылась осенняя сессия