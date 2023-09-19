19 сентября, 16:11Общество
Врач рассказала о неожиданной пользе горького шоколада для пожилых
Фото: depositphotos/bhofack2
Горький шоколад стабилизирует холестерин, поддерживает работу мозга и участвует в профилактике инсультов, инфарктов и атеросклероза. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, в отличие от других видов шоколада, в горьком, как правило, меньше сахара и больше полезных компонентов – витаминов группы B, магния, кальция, калия и железа.
"Если пожилые люди имеют повышенный уровень холестерина, то горький шоколад будет как раз стабилизировать его и участвовать в профилактике инфарктов, инсультов, атеросклероза", – продолжает Мухина.
Кроме того, горький шоколад помогает в борьбе с депрессией, которая часто встречается у возрастной категории граждан. "Этот продукт вызывает эмоциональный подъем у пожилых людей, потому что содержит больше тех веществ, которые помогают противостоять стрессам, неврозам и улучшают настроение", – отметила врач.
Пожилым людям рекомендуется есть не более одного квадратика горького шоколада в день. Стоит учитывать, что лакомство содержит кофеин и может бодрить не хуже чашки кофе. Поэтому вечером его лучше не употреблять.
При наличии сахарного диабета пожилым лучше отдавать предпочтение горькому шоколаду без сахара на стевии или трегалозе, заключила диетолог.
Ранее были названы продукты, употребление которых помогает поддерживать хорошее настроение в пожилом возрасте. Например, в рацион можно включить индейку. В ней присутствует триптофан, который участвует в образовании гормона счастья – серотонина. Также для хорошего настроения рекомендуется употреблять печень трески, фейхоа и хурму.
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