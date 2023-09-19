Отсылающие к известным картинам иллюстрации украсили карты "Москвенок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице выпустили обновленные карты для первоклассников "Москвенок", их дизайн отсылает к картинам знаменитых художников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Карты представлены в трех дизайнах по мотивам картин "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Сын человеческий" Рене Магритта и "Крик" Эдварда Мунка. При этом главным персонажем на всех изображениях остался совенок.

Это уже восьмой выпуск карт. Их тираж на этот раз превысил 550 тысяч экземпляров.

Отмечается, что художественные произведения появляются на картах "Москвенок" не первый раз. Например, в 2015 году на них появлялся рисунок Елены Деминой, который победил на конкурсе среди работ учеников столичных школ.

Дизайн карт менялся неоднократно. Так, символ проекта – совенок – появился на них только в 2018 году. А спустя три года у совенка появился друг – кот МЭШик.

Ранее сообщалось, что карту москвича адаптировали для слабовидящих и незрячих горожан. На них с помощью тактильного рельефно-точечного шрифта Брайля нанесли информацию о номере, серии и сроке действия карты, а также телефон горячей линии.

