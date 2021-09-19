Россиянам рассказали, какие средства самообороны разрешены к провозу в машине

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Газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства можно провозить в автомобиле без особых мер предосторожности, если устройства имеют разрешенные характеристики, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Импортные электрошокеры или изделия кустарного производства могут повлечь за собой административные штрафы, предупредил эксперт. Он добавил, что в большинстве случаев также разрешена перевозка резиновых и телескопических дубинок, ножей.

"Однако зачастую вышеупомянутые предметы подпадают под определение холодного оружия или спецсредств и могут вызвать массу вопросов", – приводит слова Миронова агентство "Прайм".

Эксперт обратил внимание, что по действующему законодательству к оружию самообороны также относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, пистолеты, револьверы, оружие с патронами травматического и газового действия, газовые пистолеты. Однако в автомобиле некоторые из таких видов оружия могут находиться только при наличии соответствующего разрешения при перевозке или транспортировке, подчеркнул Миронов.

"По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя", – сказал он.

Что касается травматического оружия, добавил эксперт, то его разрешено носить в целях самообороны, но находиться оно должно в кобуре – если травматический пистолет лежит в машине, то отдельно от патронов в зачехленном состоянии. Те же правила распространяются на револьверы и газовые пистолеты, заключил Миронов.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России продажу газовых баллончиков физическим лицам. Соответствующее обращение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Курдесов подчеркнул, что сейчас приобрести газовый баллончик может любой желающий в качестве средства самообороны, однако, считает общественник, это "не самый эффективный инструмент" в случае нападения. Кроме того, уверен Курдесов, газовый баллончик может нанести вред и его владельцу.