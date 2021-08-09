В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России продажу газовых баллончиков физическим лицам. Соответствующее обращение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает RT.
Курдесов подчеркнул, что сейчас приобрести газовый баллончик может любой желающий в качестве средства самообороны, однако, считает общественник, это "не самый эффективный инструмент" в случае нападения. Кроме того, уверен Курдесов, газовый баллончик может нанести вред и его владельцу.
"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц на территории Российской Федерации, оставив право на приобретение и использование данных средств самообороны за правоохранительными органами", – говорится в тексте обращения.
Ранее Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. По словам эксперта, в связи с бесконтрольной сетевой продажей нельзя узнать, кто получил такое оружие. При этом регулярно сообщается о применении данных стрелковых средств подростками.
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