Ребенок пострадал от взрыва газового баллончика на юге Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Газовый баллончик взорвался у ребенка в руках на юге столицы, передает ТАСС.

По данным источника агентства в экстренных службах, инцидент произошел в районе дома 48, корпуса 2 на Чертановской улице. Пострадавшего увезла скорая. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В июле мужчина распылил газовый баллончик в вагоне поезда метро, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии. Полиция задержала злоумышленника на станции "Пролетарская", им оказался 52-летний житель Подмосковья.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". На него также составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.