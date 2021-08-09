В Госдуме прокомментировали идею ограничить продажи газовых баллончиков физлицам

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам, сообщает RT.

По ее словам, она бы не стала делать этого, поскольку это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты. Она напомнила, что есть определенные правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному наказанию.

Бессараб считает, что в России граждане достаточно аккуратно используют средства защиты.

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России продажу газовых баллончиков физическим лицам. Соответствующее обращение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Курдесов подчеркнул, что сейчас приобрести газовый баллончик может любой желающий в качестве средства самообороны, однако, как считает общественник, это "не самый эффективный инструмент" в случае нападения. Кроме того, газовый баллончик может нанести вред и его владельцу, уверен Курдесов.

