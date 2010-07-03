Депутаты разрешили налоговой информировать о долгах по SMS

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Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, наделяющий налоговые органы правом информировать граждан о задолженностях по штрафам, пеням или процентам через SMS-сообщения или по электронной почте. Об этом пишет Агентство "Москва".

Также документ освобождает от налогов выплаты педагогам по программе "Земский учитель", которая начнет работать с 2020 года. Кроме того, закон упрощает подтверждение прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате налогов.

Вдобавок к этому документ определяет порядок определения налоговой базы по НДФЛ по доходам в виде выигрышей в казино.

Ранее стало известно, что Минюст и ФССП готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд. По данным СМИ, новые правила позволят кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения. Внести законопроект в правительство планируется до конца года.