За сутки в Москве выявлено 8 555 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве выявили 8 555 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницы попали еще 410 человек. Перебороли болезнь 6 830 человек. Скончались за сутки 24 человека.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 945 910 случаев коронавируса, выздоровели 2 710 408 человек, а умерли – 44 805.

Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков заявил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года.

Так, еженедельный прирост заболевших в 6–7% наблюдается в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге составляет порядка 60%. При этом вклад Москвы в статистику по РФ составляет 15,5% заболевших, Санкт-Петербурга – 8,5%, Московской области – 5,5%, на остальные регионы приходится по 2%.

