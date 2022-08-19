В России выявлены 37 609 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки зафиксировали 37 609 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 14 марта, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтверждены 19 037 664 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 238 128 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 3 349 человек. Выздоровели 21 887 пациентов. Сообщается также, что за сутки скончались 65 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков заявил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года.

Еженедельный прирост заболевших в 6–7% наблюдается в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге составляет порядка 60%. При этом вклад Москвы в статистику по РФ составляет 15,5% заболевших, Санкт-Петербурга – 8,5%, Московской области – 5,5%, на остальные регионы приходится по 2%.

