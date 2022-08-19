Эксперт рассказала о новом тренде на рынке труда РФ

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На рынке труда в условиях санкций зафиксирован рост спроса на специалистов по ремонту техники, заявила эксперт по рынку труда компании HeadHunter Наталья Данина.

"В условиях санкций на производственных предприятиях вырос спрос на синие воротнички, на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование. Умение собирать нечто новое из старого – это один из супертрендов", – рассказала она в интервью радио Sputnik.

При этом спрос на IT-специалистов по-прежнему сохранился.

По словам эксперта, доход способного качественно произвести ремонт того или иного оборудования не будет отличаться от зарплаты офисных работников.

"У людей, которые умеют работать руками, и раньше были очень высокие зарплаты, а теперь такие специалисты востребованы на рынке труда еще больше. По цифрам сложно сказать, но в Москве зарплата такого человека выше или сопоставима с доходом офисных работников", – подчеркнула Данина.

Ранее специалисты рынка труда рассказали о новых тенденциях в сфере трудоустройства в России.

Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал, что в востребованном IT-секторе освободилось много рабочих мест, которые теперь могут занять молодые специалисты. Аналогичная тенденция отмечается в сфере высоких технологий.

Также востребованными направлениями Сигал назвал работу водителей общественного транспорта, врачей и учителей. В этих сферах растет не только зарплата, но и соцпакет со спектром льгот.

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина видит перспективу рынка труда в работе специалистов по закупкам и логистике. Это связано с глобальной перестройкой экономики, в том числе обновлением цепочек поставок.

