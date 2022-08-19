"Яндекс" рассказал, какие фотографии чаще всего ищут россияне

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В компании "Яндекс" изучили поисковые запросы пользователей и выяснили, что они хотят знать о фотографиях и какие блюда готовят по изображениям из Сети.

Рейтинг был подготовлен ко Всемирному дню фотографии, который отмечают 19 августа. Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале, где максимум соответствовал наибольшей востребованности.

Среди запросов со словом "фото" и вопросительными словами лидирует запрос "как перенести фото с телефона на компьютер или на карту памяти" (100 баллов). В 22 балла эксперты оценили запрос "как красиво подписать фото в соцсетях", почти столько же получили вопросы "как восстановить удаленные фото на телефоне" и "как уменьшить размер фото".

При запросах со словом "фотограф" пользователи "Яндекса" чаще всего интересовались, что нужно сдавать, чтобы поступить на обучение этой профессии. В 95 и 87 баллов соответственно были оценены запросы о том, где учиться на фотографа и сколько зарабатывают эти специалисты.

Что касается самих фотографий, то пользователи интересуются, "как сфотографировать красиво" ногти, цветы, машину и книгу. В рейтинге востребованности по запросу "фото на телефон" лидирует Луна – 100 баллов. Кроме того, частыми названы запросы о звездах и паспорте.

Одна из популярных категорий запросов касается рецептов приготовления необычных блюд. Выяснилось, что чаще всего в "Яндексе" ищут порядок приготовления меренгового рулета, салата "Мимоза" и оладий на кефире – 100, 84 и 72 балла соответственно.

В категории "пошагово фото" лидером стал запрос на завязывание галстука. От него сильно отстали инструкции по макияжу глаз и пересадке орхидей – всего 18 и 16 баллов соответственно.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" снял все ограничения на прием на работу новых сотрудников. Изначально этот процесс был приостановлен в конце февраля с целью поддержания финансового положения действующих сотрудников на прежнем уровне.