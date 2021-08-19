Еще 2 805 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за минувшие сутки выявили еще 2 142 новых случая коронавируса. За это время в городе были госпитализированы 562 человека, на искусственной вентиляции легких находится 341 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
"В городе выздоровели еще 2 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 420 630", – говорится в сообщении.
Также за сутки в столице скончались 54 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что для победы над вирусом необходимо пойти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из столичных центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Всего за сутки в России подтвердили 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 563 новых случая коронавирусной инфекции, в Московской области – 949, в Свердловской области – 511, в Нижегородской области – 501.
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