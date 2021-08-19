В России выявили 21 058 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За минувшие сутки в России выявили 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 863 (8,9%) протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 2 142 случая, на Санкт-Петербург – 1 563, на Московскую область – 949, на Свердловскую область – 511, на Нижегородскую область – 501, на Ростовскую область – 488, на Пермский край – 475, на Воронежскую область – 461, на Красноярский край – 453, на Самарскую область – 445, на Иркутскую область – 399, на Омскую область – 391, на Челябинскую область – 385, на Республику Крым – 370, на Оренбургскую область – 351.
Всего в России зарегистрирован 6 684 531 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве – 0,14%, Республике Бурятия, Республике Татарстан – 0,2%, Республике Алтай – 0,21%.
За последние сутки в стране подтверждена 791 смерть, за все время пандемии умерли 173 700 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 24 017 человек, за весь период – 5 963 054.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, почему до сих пор не изобрели препарат для лечения COVID-19.
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