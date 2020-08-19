В АТОР рассказали, сколько россиян посетило Турцию за последнюю неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Горностаев
За прошедшую неделю на курорты турецкого побережья вылетели 120 тысяч россиян. Об этом Москве 24 сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин.
"Из России только в одну Анталью ежедневно вылетает 75 рейсов – это 23–25 тысяч человек. За прошедшую неделю на популярные курорты Турции отправились 120 тысяч человек", – рассказал Горин.
Наибольшим спросом у россиян пользуются Аланья и Анталья. Затем следуют курорты Белек, Кемер, Даламан и Бодрум.
Наравне с Турцией по продажам туров у россиян в этом году лидирует Россия. По словам Горина, открытие Турции никак не повлияло на продажу туров по РФ. "Те, кто уже спланировал путешествие по России, не меняли своих планов. Кто не смог вылететь в Турцию в апреле, мае, июне, сейчас на равнозначных условиях подбирают туры", – подчеркнул эксперт.
Ранее в АТОР сообщили о том, что в последние дни лета можно будет купить путевку на море на 15–25% дешевле.
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