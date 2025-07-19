Москвичей предупредили о ливне и грозе до конца дня

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве с 13:00 до конца 19 июля прогнозируется кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах города ожидается гроза, при ней порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следить за детьми и парковаться в безопасных местах. При необходимости москвичи могут позвонить по номерам 101 и 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) водителей призвали быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – уточнили в центре.

Температура воздуха в Москве 19 июля окажется в пределах 25–27 градусов, в Подмосковье – 23–28 градусов, рассказал ранее синоптик Михаил Леус. К вечеру атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что будет чуть ниже нормы.

По предварительным расчетам, на юге и западе Московской области местами может выпасть до 15–19 миллиметров осадков, добавил он.