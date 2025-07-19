Дожди и грозы ожидаются в Москве вечером 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кратковременные дожди, ливни и грозы ожидаются вечером 19 июля в Москве, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, температура в столице окажется в пределах 25–27 градусов, в Подмосковье – 23–28 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах он станет порывистым. К вечеру атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что окажется чуть ниже нормы.

"По предварительным расчетам, сегодня (19 июля 2025 года. – Прим. ред.) на юге и западе Московской области местами может выпасть до 15–19 миллиметров осадков, что близко к четверти месячной нормы июля", – уточнил Леус.

На протяжении всей следующей недели в Москвы прогнозируются дожди, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. В выходные, 19 и 20 июля, погода испортится, так как ее будет определять атлантический циклон. При этом температура, уточнила она, окажется на уровне климатической нормы.