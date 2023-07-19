Льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья в РФ

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

По запросу регионов в городах, где нет новостроек, могут ввести льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье. Соответствующую инициативу члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили в Минстрой и госкомпанию "ДОМ.РФ", сообщает газета "Известия".

Так, субъектам предлагается дать право выбирать населенные пункты, в которых не строится новое жилье и которые имеют особое значение для региона, чтобы запустить там соответствующие виды ипотеки.

Заместитель гендиректора "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс назвал правильным повышение адресности и эффективности федеральных программ с участием регионов.

На сегодня льготные ипотечные программы распространяются только на новостройки.

По словам одного из авторов инициативы, члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, речь идет о справедливости по отношению к тем семьям, которые живут в небольших городах, где не строится новое жилье. Для того, чтобы получить льготную ипотеку, им приходится переезжать в областные центры или другие регионы.

По мнению экспертов, подобная мера позволит не только укрепить вторичный рынок, но и способствовать развитию строительной отрасли в целом.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что стройкомплекс России представит к весне следующего года меры по модернизации государственной поддержки ипотечного кредитования в тех регионах, где фиксируется низкий спрос.

До этого председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство РФ выделит еще 15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки.

"Деньги 24": льготная ипотека приносит больше проблем, чем пользы