Кабмин РФ выделит 15 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство выделит еще 15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, передает сайт кабмина.

"Благодаря принятому решению более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия", – поделился председатель правительства РФ.

Решение было принято, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок. Родители смогут рассчитывать на выплату в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на жилье. Отмечается, что кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024-го.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил предоставлять молодым семьям беспроцентный кредит на приобретение квартиры или дома. Он также заявил, что по этому вопросу следует возвращение займа соотносить с количеством детей в семье. Так, если родился первый ребенок, тогда будет списываться 25% кредита.

Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой – СМИ