Решение о дофинансировании ипотеки с господдержкой зависит от ставки ЦБ – Хуснуллин

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Решение о дофинансировании программ по ипотеке с государственной поддержкой будет зависеть от ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

"Мы сегодня это с министром финансов обсудили, весь бюджет, подходы на ближайшие три года. Видим, что в этом году нам, скорее всего, средств будет не хватать, скорее всего, придется добавить объемы льготного финансирования", – цитирует его РИА Новости.

По словам вице-премьера, в зависимости от ставки появится понимание, какой объем средств выделят дополнительно. Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день не планируется прекращать выдачу ипотечных кредитов с господдержкой.

"Пока продолжаем, финансируем, сколько запланировано", – добавил он.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что Стройкомплекс России представит к весне следующего года меры по модернизации господдержки ипотечного кредитования в тех регионах, где фиксируется низкий спрос. Он также пообещал, что российские власти передадут более 10 тысяч единиц подвижного состава в регионы в рамках программы по модернизации общественного транспорта.

До этого стало известно, что правительство РФ выделит еще 15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Решение было принято, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок.

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