Москвич поделился воспоминаниями о коллективном воспитании детей в СССР

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Журналист и писатель Александр Цыганов рассказал, как воспитывали детей в Советском Союзе.
"Я ходил в кружок лепки, а параллельно меня буквально заставляли заниматься и декламацией, и танцами. Взрослые брали детей в свои руки, как своих, так и чужих", – отметил он в разговоре с "Мослентой".
Писатель рассказал, что тогда детей считали "общими". Так, например, по его словам, любой взрослый мог что-то указать ребенку, как-то ему помочь или чем-то наградить за хороший поступок.
В пример Цыганов привел случай, который произошел с ним на катке. Тогда он сильно поранился, а незнакомый мужчина, который оказался рядом, донес его до дома.
Ранее в Госдуме рассказали о целях нового молодежного движения, указ о создании которого подписал 14 июля Владимир Путин.
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что ключевой целью нового движения детей и молодежи в РФ является создание коллективов в школах, которые могли бы способствовать развитию и воспитанию подрастающего поколения в комфортной для них среде.
Парламентарий также отметила, что новое движение должно помочь защитить детей от плохого влияния интернета, так как на сегодняшний день, по мнению Казаковой, он "вырвал" детей из жизни.
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