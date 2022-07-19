В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве госпитализировали 167 человек с коронавирусом, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в городе выявили 790 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек. Болезнь перебороли еще 994 человека.

Накануне в Москве выявили 926 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 789 777 случаев COVID-19, выздоровели 2 595 143 человека, умерли 44 340 человек.

Ранее микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев назвал неэффективность созданных против ранних штаммов коронавируса вакцин как причину новой вспышки заболеваемости в мире.

По словам эксперта, вакцины были созданы при "уханьском" штамме, что снижает их эффективность при столкновении с "Омикроном". Так, отмечает микробиолог, в Японии прививку получили более 80% жителей, однако врачи также наблюдают всплеск заболеваемости.



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