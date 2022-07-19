Доля положительных тестов на коронавирус увеличилась в несколько раз в РФ

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Представители частных лабораторий рассказали о росте в несколько раз доли положительных тестов на COVID-19 в июле, сообщает ТАСС.

"В последние недели выявляемость ковида в "Инвитро" вырастает примерно в два раза еженедельно при относительно одинаковом объеме тестирования, как и 1–1,5 месяца назад. На данный момент доля положительных результатов ПЦР-тестирования составляет более 5%, это данные по всей сети "Инвитро" на территории РФ", – заявил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, о новой волне коронавируса можно говорить при инфицировании 10% населения. При этом в Москве и Подмосковье в конце прошлой недели фиксировалось увеличение суточного процента положительных тестов на COVID-19 до 9%.

В свою очередь, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Оксана Гизингер отметила рост в три роза доли положительных результатов тестирования в России в первой половине июля по сравнению со второй половиной июня, в то время как спрос на диагностику среди физлиц вырос на 10% по итогам последних двух недель.

Эксперт связала рост спроса на увеличение числа заболевших со снижением коллективного иммунитета.

В "Медси" также сообщили о росте спроса на ПЦР-тесты на 10% в июле по сравнению с июнем.

Главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" прогнозирует скачок заболеваемости в течение месяца.

"Искусственные факторы тоже играют свою роль – чем больше времени прошло от предыдущей волны, тем больше вероятность новой. Это связано с тем, что снижается напряженность иммунного ответа Т- и В-клеточного звена, появляется все больше восприимчивых к повторному заражению людей", – подчеркнул он.

Ранее микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев назвал неэффективность созданных против ранних штаммов коронавируса вакцин как причину новой вспышки заболеваемости в мире.

По словам эксперта, вакцины были созданы при "уханьском" штамме, что снижает их эффективность при столкновении с "Омикроном". Так, отмечает микробиолог, в Японии прививку получили более 80% жителей, однако врачи также наблюдают всплеск заболеваемости.

