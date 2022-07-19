Экономист рассказал о способах снижения уровня бедности в РФ

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Выделение правительством средств на увеличение социальных пособий и пенсий позволит снизить уровень бедности в России, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

"Для того, чтобы снижать этот уровень, необходимо раздать людям деньги, увеличить социальные пособия, пенсии и все, что необходимо для того, чтобы люди, которые оказались на пороге бедности, чувствовали себя нормально", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

К категории "бедных" эксперт отнес многодетные и неполные семьи с невысоким уровнем дохода, а также инвалидов и семьи с инвалидами.

По его словам, предложенные меры не станут причиной повышения инфляции, так как указанная категория граждан не будет покупать дорогостоящие вещи, а только товары первой необходимости. При этом Зубец подчеркнул, что такие люди предпочитают приобретать продукцию российского производства, что позволит создать дополнительный спрос на отечественные товары и поддержать экономику страны.

Накануне Владимир Путин назвал снижение бедности основной целью нацпроектов. Глава государства отметил недостаточность темпов снижения бедности в РФ.

