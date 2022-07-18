Путин поручил сформировать механизмы привлечения крупными компаниями частного капитала

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения крупными компаниями частного капитала на российском рынке. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.
По его словам, многие российские быстрорастущие технологические компании, такие как Ozon или "Яндекс", финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов западных финансовых рынков.
"Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития. Например, у Ozon, насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаж товаров на данной платформе приблизился к отметке 0,5 триллиона рублей, а уже в следующем году, безусловно, может превысить триллион", – объяснил президент.
Путин отметил, что такие компании активно использовали западные финансовые институты, которые сейчас недоступны. По этой причине необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие, заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что главной целью национальных проектов является снижение бедности в России. Глава государства также отметил недостаточность темпов снижения бедности в РФ.
До этого Путин назвал ключевым приоритетом властей благосостояние граждан России и рост качества их жизни.
Он также говорил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Глава государства подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.
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