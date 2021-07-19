Тимофей Баженов призвал россиян не верить сообщениям о бонусах за вакцинацию

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Россиянам не стоит верить сообщениям о бонусах за пройденную вакцинацию от коронавируса, такую информацию рассылают мошенники в целях похищения средств с банковских счетов, предупредил тележурналист Тимофей Баженов.

"Мошенники очень четко отслеживают любые информационные поводы, которые можно использовать для реализации своих новых схем. С ростом числа вакцинируемых в Москве и других регионах клиенты российских банков стали все чаще получать сообщения о псевдоначислении денег за прививку. Люди переходят по присланной ссылке, вводят на открывшейся странице личные данные вплоть до реквизитов банковской карты, и открывают преступникам доступ к своим счетам", – заявил Баженов.

Он отметил, что злоумышленники осуществляют рассылку таких сообщений не только по электронной почте, но и по SMS, в соцсетях и мессенджерах. Баженов призвал граждан быть внимательными к любым предложениям о денежных выплатах и предупреждать своих пожилых родственников о возможных вариантах обмана, поскольку люди старше 50 лет чаще всего становятся жертвами кибермошенников.

"Одним из способов, который обезопасит накопления, может быть специальная банковская карта только для операций в интернете. На ней должна быть размещена минимальная сумма", – сказал Баженов.

Он пояснил, что в таком случае финансовые потери не нанесут серьезного ущерба.

Ранее банки рассказали о новой схеме мошенничества в РФ. Она заключается в том, что злоумышленники выкладывают объявления о возможности якобы получить пять тысяч рублей за сделанную прививку от коронавируса. Переходя по ссылке в таком объявлении, человек попадает на страницу, где его просят ввести ФИО, номер телефона и данные банковской карты, которыми впоследствии завладевает мошенник.