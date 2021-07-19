Дожди надвигаются на Москву

Фото: Москва 24
В Москве дожди начнутся после 16:00–17:00 часов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сильных осадков не ожидается, однако они будут сопровождаться грозами и усилением ветра.
"Изменения циркуляционного режима происходит медленно, мягко, по-джентльменски, как говорят в Англии. И это приводит к тому, что опасных явлений не предвидится", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Синоптик добавил, что во второй половине дня в городе пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 15–17 метров в секунду.
В столице до вечера понедельника, 19 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.
Ранее столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды из-за надвигающейся грозы. Владельцам заведений также необходимо укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.
До этого Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания. Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.
В Москве попросили закрыть летние веранды из-за ветра и дождей
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