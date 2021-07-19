Врач объяснила, кому нельзя есть зеленые яблоки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова сообщила, кому не стоит употреблять в пищу зеленые кислые яблоки. Об этом пишет РИА Новости.
По словам врача, такие яблоки противопоказаны людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения. В качестве альтернативы можно выбрать сладкие сорта, протереть яблоки или запечь, порекомендовала Бочарова.
"При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зеленого яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак", – рассказала эксперт.
Кроме того, кислые сорта яблок способны повредить зубную эмаль человека. В этой связи специалист посоветовала полоскать рот водой после поедания зеленых яблок.
"Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а, в качестве побочного эффекта, усиливать аппетит", – заключила эндокринолог.
Ранее россиянам перечислили блюда, которые не стоит употреблять на завтрак в сильную жару. В частности, людям стоит отказаться от манной каши и овсянке на молоке.
До этого диетолог Елена Кален назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару. По ее мнению, человеку следует минимизировать потребление кофе, газировки и горячих супов.
Москвичам рассказали, как выбрать яблоки
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