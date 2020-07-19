Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице и Московской области в воскресенье, 19 июля, ожидается гроза, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"Погода потенциально опасна. Временами грозы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, предупреждение действует в период с 9:00 до 21:00.

Ранее метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.

