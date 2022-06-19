Скончался ветеран ВОВ, которого оклеветал Навальный

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь ветерана.

О произошедшем ей рассказал брат.

"Да, брат позвонил, я еду", – ответила женщина на вопрос.

Ранее Навального признали виновным в совершении преступления по статье "Клевета" и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Суд установил, что в июне 2020 года Навальный "в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана ВОВ Игната Артеменко".

Прокурор Екатерина Фролова в ходе процесса просила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей. При вынесении решения по делу о клевете мировая судья Вера Акимова также заявила, что материалы с процесса будут направлены для проверки в Следственный комитет. Основанием для такого решения названы высказывания Навального на слушаниях.

