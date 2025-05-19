Более трех тысяч москвичей посетили карьерный молодежный форум "Взлет"

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Более трех тысяч человек приняли участие в молодежном карьерном форуме "Взлет", организованном при поддержке департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, сообщили организаторы мероприятия.

Как отметила замглавы ведомства Марина Прозорова, общая продолжительность интерактивной программы составила 23 часа: одновременно на площадке проходили лекции, мастер-классы, открытые дискуссии, тематические викторины, игры и ярмарка вакансий.

"Ребятам рассказали, что важно учесть при поиске первой работы, как использовать новые технологии для карьерного роста и многое другое", – добавила она.

Наиболее популярными на форуме оказались лекции по созданию личного бренда, открытый разговор о перспективах карьерного роста в компании "Аэрофлот", а также мастер-класс по составлению резюме.

В качестве спикеров на образовательной программе выступили эксперты из разных областей: от финансов и информационных технологий до торговли, транспорта, государственного управления и социального проектирования.

В свою очередь, начальник отдела креативных технологий "Росмолодежь.Форумы" Вадим Щедрин обратил внимание, что такие мероприятия дают молодым людям отличную возможность сделать первый шаг в карьере.

"Здесь огромное количество работодателей, которые могут напрямую пообщаться с потенциальным сотрудником. Поэтому форумы – это идеальная возможность для того, чтобы здесь и сейчас решить, чего ты хочешь дальше", – пояснил он.

Например, в рамках ярмарки вакансий участники форума смогли познакомиться с такими компаниями, как ПАО "Сбербанк", АО "ДОМ.РФ" и ОАО "РЖД". Кроме того, студентам были представлены возможности для прохождения стажировок и трудоустройства в правительство Москвы.

Ранее в столице стартовал прием заявок по двум направлениям стажировки в правительстве города для молодых специалистов: выпускников и студентов профильных образовательных учреждений.

Стажировки в московском транспорте и ветеринарии продлятся шесть месяцев. Студенты смогут совмещать их с учебой, им предстоит самим подобрать удобный для себя график. Также предусмотрены официальное трудоустройство и зарплата.