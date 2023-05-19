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Реестр нуждающихся граждан планируют запустить в России в 2024 году. Об этом заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

"Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года – это реестр нуждающихся граждан", – передает ТАСС слова Голиковой.

Вице-премьер подчеркнула, что создание и запуск реестра нуждающихся является сложной задачей. Она заметила, что срок по осуществлению этого проекта ранее переносили из-за создания других институтов для обеспечения работы данного реестра.

Согласно данным Росстата, в прошлом году в России за чертой бедности находились 9,8% граждан – 14,3 миллиона человек.

Этот результат на 0,7 процентных пункта (на 1 миллион человек) ниже первоначальной оценки. Если сравнивать с 2021 годом, то количество бедных граждан РФ снизилось на 1,2 процентных пункта, или на 1,7 миллиона. Уровень бедности опустился ниже 10% впервые с 1992 года.

